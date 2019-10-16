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В Крыму за последние полгода вдвое возросло число политзаключенных

16 октября, 08:02

Все преследуемые на полуострове - люди с активной гражданской позицией

/ Фото: Александр Яремчук

За последние полгода в оккупированном Крыму число политических заключенных увеличилась вдвое. Об этом на пресс конференции в Киеве заявила координатор общественной организации "Крымское детство" Мумин Салиев, сообщает "Укринформ".

"За пять лет динамика репрессий в Крыму ухудшилась. Только за последние полгода количество политических заключенных увеличилась вдвое, соответственно растет и количество детей политзаключенных", – сообщила Салиев.

Она отметила, что активистов в Крыму сажают в российские тюрьмы только за их национальную идентичность и гражданскую позицию.

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Напомним, недавно в Крыму, в городе Саки сотрудники Федеральной службы безопасности задержали проукраинского активиста Олега Приходько и его жену Людмилу.

Также ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам так называемого дела "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметову, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутову и Зеври Абсеитову.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, как защитить права украинцев в Крыму.

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