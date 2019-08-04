Бекиров находится под незаконным арестом в течение восьми месяцев

Эдем Бекиров. Фото: Радио Свобода

Россию в который раз призвали оказать активисту Бекирову медицинскую помощь https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2 2019-08-04T17:07:00+03:00 Крым Бекиров находится под незаконным арестом в течение восьми месяцев

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, которого незаконно арестовали оккупационные власти РФ, нуждается в срочной медицинской помощи. Об этом заявила организация Human Rights Watch.

Бекиров находится под незаконным арестом в течение восьми месяцев.

"Российские чиновники в Крыму должны немедленно перевести активиста, Эдема Бекирова, 58 лет, в больницу для обследования и лечения", — сказано в обращении HRW.

У Бекирова ампутирована нога, он нуждается в постоянном медицинском осмотре. Адвокат Ислям Валиляев рассказал правозащитникам, что его подзащитный находится в критическом состоянии.

Реклама

"Его мучают, это пытка. Мы уже шесть месяцев говорим о его здоровье, но ничего не делается", — сказал Валиляев.

В HRW также подчеркнули, что Бекиров болен и нуждается в срочной медицинской помощи.

"Эдем Бекиров тяжело болен, и его адвокаты и родственники серьезно обеспокоены его жизнью. Он должен быть в больнице, где он может получить адекватную медицинскую помощь, а не в камере предварительного заключения", — сказала Юлия Горбунова, старший научный сотрудник Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

Напомним, активист Эдем Бекиров объявит голодовку, если его дело все-таки переведут в Красноперекопск.

Кроме этого, мы сообщали, что арестованного Бекирова вынуждают дать показания против Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова о том, что они готовили теракт в Крыму. Инвалиду первой группы Бекирову поставлен ультиматум, цена которого – человеческая жизнь.

Также ранее мы сообщали об ухудшении самочувствия Бекирова:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама