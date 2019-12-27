С током вышла неувязка: электрификация железной дороги в Крым займет до пяти лет

/ Фото: Крымский мост

С запуском российских поездов в оккупированный Крым возникли проблемы – электрификация этой железной дороги займет до пяти лет. Выяснилось, что по территории полуострова поезда "ходят" на постоянном токе, а в России железнодорожные сети работают с использованием переменного тока.

"(Для выполнения работ по электрификации – Ред.) нужно сделать проектирование, после получить положительный отзыв Главгосэкспертизы, реализовать проекты в установленные сроки. Первый год предусматривается проектирование, дальше в течение трех-четырех лет строительство", – рассказал руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Чепец.

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Напомним, что о завершении строительства так называемого Керченского моста и готовности железнодорожной части переправы Россия заявила 23 декабря. Открывал железнодорожное соединение между материковой частью РФ и захваченным украинским полуостровом лично президент Владимир Путин.

После этого оккупанты запустили через Керченский пролив и первый пассажирский состав – поезд "Таврия" прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь в ночь на 25 декабря. В связи с этим прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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