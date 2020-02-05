"Самая острая проблема": в Симферополе катастрофически не хватает воды

/ Фото: Крым.Реалии

В оккупированном Крыму сложилась острая ситуация с нехваткой воды для жителей Симферополя.

Как заявил глава подконтрольного Москве Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайл, запасов питьевой воды в городе осталось на 100 дней, сообщают "Крым.Реалии".

"Воды остается на 100 дней, а с учетом того, что сегодня 722 тысяч кубометров пришло, а расход 140 тысяч, уже 104 дня", – сказал он.

Проблему водоснабжения города обсуждали в оккупационной администрации Симферополя на оперативно-хозяйственном совещании.

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"В связи с недостаточным количеством осадков в трех водохранилищах, из которых вода подается в Симферополь, накоплено на 25-28 миллионов кубометров воды меньше прошлогоднего уровня. В связи с этим необходимо обеспечить рациональное использование имеющегося ресурса", – подчеркнул Вайль.

В результате было решено ограничить подачу воды в многоквартирные и частные жилые дома города.

По словам "главы" городской администрации Елены Проценко, причиной такого решения стало наступление "пика маловодного года".

"Это самая острая проблема сейчас, потому что будет введено ограничение подачи воды. На сегодня могу сказать, что коснется это всех домов: и частного сектора, и многоквартирных жилых домов. Кроме социально-значимых объектов", — рассказала она.

Проценко также добавила, что графики подачи воды готовятся и будут опубликованы позже.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Крыму, несмотря на "утешительные" заявления подконтрольных России "властей", серьезно упал уровень жизни.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство иностранных дел Украины передало в МИД России дипломатическую ноту в связи с незаконным визитом российского президента Владимира Путина на оккупированный полуостров.

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