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"Самое странное видео". В затопленном Крыму за Аксеновым по лужам кролем плыли спасатели

17 июня 2021 10:39

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Самопровозглашенный "губернатор" в это время находился в моторной лодке

Непогода привела к значительным затоплениям в оккупированном Крыму – под воду ушла Керчь. Подозреваемый в Украине в госизмене Сергей Аксенов, именующий себя "губернатором Крыма", приехал в пострадавший регион.

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На видео, показанном каналом "Крым 24", Аксенов передвигается по затопленным улицам на моторной лодке, оглядываясь по сторонам. В это время за лодкой кролем плывут трое сотрудников "МЧС".

"Самое странное видео дня",подписал видео канал Baza и предположил, что гребут за лодкой вовсе не спасатели, а охранники Аксенова.

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Отметим, что значительные затопления в Крыму коснулись не только Керчи. В Приозерном из-за подтоплений были эвакуированы 40 человек, в том числе 10 детей. Для ликвидации последствий стихийного бедствия направлена техника, мотопомпы, плавсредства и передвижные электростанции, сообщают "Крым.Реалии".

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Напомним, в соцсетях появились шокирующие кадры из оккупированного Крыма, как военнослужащий ФСБ России угрожал рыбакам на набережной оружием за якобы незаконный вылов рыбы.

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