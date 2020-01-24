Схроны со взрывчаткой в Крыму: ФСБ заявила об "украинском следе"

Крымчанин, якобы по заданию Киева обустроил тайники в Симферополе, где хранил взрывчатку

ФСБ / Фото: AFP

Федеральной службой безопасности России, которая ранее сообщала о задержании двоих украинцев на админгранице с Крымом, заявила о задержании жителя полуострова, который якобы оборудовал по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Об этом сообщала пресс-служба ФСБ.

Российские спецслужбы утверждают, что якобы в ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных крымчанином в городе Симферополе тайниках "обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг".

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"Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

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Напомним, в декабре 2020 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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