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В ФСБ заявляют о задержании двоих украинцев на админгранице с Крымом

31 декабря, 04:01

В ФСБ РФ утверждают, что украинцы имеют уголовное прошлое

ФСБ

ФСБ / Фото: AFP

В ФСБ России заявили о "задержании" двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть временно оккупированный Крым в обход пунктов пропуска.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Сообщается, что российские силовики задержали мужчин в темное время суток.

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Сообщается, что российские силовики задержали мужчин в темное время суток.В ФСБ РФ утверждают, что "украинцы имеют уголовное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".

В ФСБ не называют имена мужчин. Их публичных комментариев нет.

Ранее МИД Украины выразил протест России и ее оккупационной власти на территории Крыма из-за необоснованного задержания гражданина Украины Дениса Кашука по сфабрикованным обвинениям.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Соответствующий документ поддержали 63 страны, против – 19.

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