Сорвался с берега: в оккупированном Севастополе разбился подросток

От полученных травм 14-летний юноша погиб на месте

/ Фото: Twitter

В оккупированном Севастополе 14-летний подросток сорвался с прибрежных камней. Об этом сообщила пресс-служба так называемого севастопольского Следком.

Как выяснилось, вечером 11 августа двое юношей, 14 и 15 лет гуляли вдоль берега моря – недалеко от площади Захарова.

"Подростки забрались в пещеру со стороны моря, после чего 15-летний юноша потерял друга из виду, а спустя несколько минут обнаружил его лежащим на камнях", – говорится в сообщении.

Товарищ погибшего сразу же вызвал скорую помощь, но прибывшим на место медикам осталось лишь констатировать смерть пострадавшего. По факту гибели подростка организована процессуальная проверка, назначены судмедэкспертизы.

Напомним, не так давно в аннексированном Крыму при шторме погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу. Трагический инцидент произошел 4 августа на территории яхт-клуба в Севастополе.

Кроме того, мы сообщали, что в Крыму смертность существенно превысила рождаемость. По данным статистического ведомства, ни в одном регионе полуострова число родившихся не превысило число умерших.

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