Состояние Балуха катастрофически ухудшилось

Сегодня, 18:35

Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года

Фото: crimeahrg.org
Фото: crimeahrg.org

Состояние здоровья украинского активиста Владимира Балуха, который голодает более пяти месяцев в Крыму, сильно ухудшилось, его обещают отправить в карцер. Об этом сообщил в Фейсбуке зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Мне ночью сообщили, что Владимир Балух очень плохо себя чувствует. Также сказали, что его хотят отправить на яму", – написал Чийгоз.

В комментарии Крым.Реалии Чийгоз пояснил, что речь идет об отправке в карцер.

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Напомним, украинский активист Владимир Балух объявил голодовку 19 марта в знак протеста против вынесения ему незаконного приговора.

Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов. 4 августа 2017 года Раздольненский районный "суд" приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч российских рублей. 14 марта 2018 года подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма изменил приговор украинскому активисту, на два месяца уменьшив срок лишения свободы.

Мы сообщали о том, что голодовка плохо сказывается на здоровье Владимира Балуха, которого держат в общей камере симферопольского СИЗО, где находится более 10 заключенных.
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Источник:

Крым.Реалии

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