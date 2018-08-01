Состояние Балуха до сих тяжелое – Чийгоз

Украинский политзаключенный Владимир Балух продолжает голодовку и его состояние остается тяжелым.

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает "Радио Свобода".

"Его состояние не улучшилось. Оно продолжает быть тяжелым. Он, как сам говорит, "находится на пути", в который зашел сначала", – сказал Чийгоз.

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Как известно, Балух был арестован 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированной Российской Федерацией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

В январе украинскому активисту вынесли "приговор". На судилище в Крыму ему дали 3,7 года колонии-поселения за якобы хранение боеприпасов.

Недавно срок продлили до 5 лет за якобы избиение начальника изолятора.

Между тем, Владимир Балух продолжает голодовку из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Недавно адвокат удерживаемого активиста Ольга Динзе рассказывала о состоянии здоровья Балуха. По ее словам, политзаключенный отказывается от осмотра врачом следственного изолятора, однако ему стало лучше благодаря сокамерникам.