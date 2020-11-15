"Специально ломают": оккупанты обвинили в недостатке воды в Крыму самих крымчан

Вице-премьер России, куратор Кремля по оккупированным Крыму и Севастополю Марат Хуснуллин после посещения полуострова заявил, что дефицит воды объясняется тем, что ее якобы "воруют" сами крымчане.

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Об этом сообщают "Крим. Реалії".

"Ключевая проблема потерь – это кражи. Этим тоже нужно заниматься, при необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор",- заявил куратор Кремля.

По словам куратора Кремля, крымчане специально ломают приборы учета, чтобы поливать собственные поля

По его словам, крымчане специально ломают приборы учета, чтобы поливать собственные поля. "У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько угодно", – добавил Марат Хуснуллин.

Он добавил, что пресной воды крымчанам "может хватить", если власти "ликвидируют 50% потерь".

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Напомним, в оккупированном Крыму в Изобильненском водохранилище, которое снабжает водой район Большой Алушты, значительно снизился уровень воды.

Ранее мы сообщали, что оккупанты качают воду в Симферополь из высыхающего водохранилища. Теперь к водоему не подпускают людей.

Также напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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