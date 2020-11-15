Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

"Специально ломают": оккупанты обвинили в недостатке воды в Крыму самих крымчан

15 ноября, 19:24

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

По словам куратора Кремля, крымчане специально ломают приборы учета, чтобы поливать собственные поля

Вице-премьер России, куратор Кремля по оккупированным Крыму и Севастополю Марат Хуснуллин после посещения полуострова заявил, что дефицит воды объясняется тем, что ее якобы "воруют" сами крымчане.

Реклама

Об этом сообщают "Крим. Реалії".

"Ключевая проблема потерь – это кражи. Этим тоже нужно заниматься, при необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор",- заявил куратор Кремля.

По словам куратора Кремля, крымчане специально ломают приборы учета, чтобы поливать собственные поля

По его словам, крымчане специально ломают приборы учета, чтобы поливать собственные поля. "У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько угодно", – добавил Марат Хуснуллин.

Он добавил, что пресной воды крымчанам "может хватить", если власти "ликвидируют 50% потерь".

Реклама

Напомним, в оккупированном Крыму в Изобильненском водохранилище, которое снабжает водой район Большой Алушты, значительно снизился уровень воды.

Ранее мы сообщали, что оккупанты качают воду в Симферополь из высыхающего водохранилища. Теперь к водоему не подпускают людей.

Также напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия вода Крым кремль
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Миротворцы" РФ в Карабахе: генерал был на Донбассе, а бригада – захватывала КрымПолитика
В Крыму растет смертность от коронавируса: новые данные за сутки
В Крыму растет смертность от коронавируса: новые данные за суткиКрым
Генерал США о нападении России с Крыма: Угроза будет с нескольких направлений
Генерал США о нападении России с Крыма: Угроза будет с нескольких направленийУкраина
У Зеленского рассказали, что поможет заставить Россию уйти из Крыма
У Зеленского рассказали, что поможет заставить Россию уйти из КрымаПолитика
Еще одна страна Евросоюза присоединится к
Еще одна страна Евросоюза присоединится к "Крымской платформе"Политика
Данилов: Если Россия начнет проигрывать, то перебросит в Крым ядерное оружие
Данилов: Если Россия начнет проигрывать, то перебросит в Крым ядерное оружиеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять