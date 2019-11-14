Стало известно, сколько человек Россия переселила в Крым в 2019 году

В Крыму постоянной готовности к вторжению в Украину находится 28-30 батальонных тактических групп

В 2014 году Крым был оккупирован, а после - и аннексирован Россией / Фото: AFP

Оккупанты меняют состав населения захваченного Крымского полуострова. Только за последний год власти РФ переселили туда до 100 тысяч человек.

Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, – пишет Думская.

По словам адмирала, за пять лет, прошедших после захвата Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок — с одной до семи.

Все новые фрегаты, корветы и субмарины оснащены ракетами морского базирования "Калибр". Сейчас суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, но программа производства вооружения предусматривает, что в 2020-м их будет уже 170 штук.

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При помощи противокорабельных систем Россия контролирует всю акваторию Черного моря. Зенитные комплексы С-400, базирующиеся в Крыму, отслеживают воздушные цели на удалении до 600 км и способны поражать их на дальности 240 км.

РФ строит морскую систему обнаружения, состоящую из стационарных автоматических подводных станций. В крымском небе во время авиационных учений наблюдалось одновременно до сотни самолетов — истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков.

Россияне регулярно испытывают новейшие образцы вооружения, в частности недавно проводились пуски ракеты-торпеды.

В постоянной готовности к вторжению в Украину находится 28-30 батальонных тактических групп.

Напряженной остается ситуация в Азовском море. Из-за блокирования движения судов в Керченском проливе только за этот год порты Мариуполя и Бердянска потеряли 43% доходов.

Отметим, что Россия разместила в Крыму бомбардировщики Ту-22М3, еще в марте сообщил глава комитета российского Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Кроме того, по его словам, на полуострове были развернуты оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

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