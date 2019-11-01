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Торговля людьми: полиция Крыма объявила подозрение троим фигурантам

1 ноября, 14:29

Подозреваемые заставляли моряков перевозить нелегальных мигрантов

Фото: REUTERS/Ari Jalal

Фото: REUTERS/Ari Jalal

Следователи Главного управления полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе сообщили о подозрении организатору и двоим исполнителям по статье "торговля людьми".

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, во время досудебного расследования было установлено, что подозреваемые начиная с 2013 года вербовали моряков, находившихся в сложном материальном положении.

В ходе вербовки предпочтение отдавалось жителям временно оккупированной территории Крыма и других регионов Украины.

"После этого подозреваемые путем обмана эксплуатировали моряков в качестве членов экипажа для перевозки нелегальных мигрантов (преимущественно граждан Сирии) с территории Турции в страны ЕС", – подчеркнули в полиции.

Также стало известно, что организованная группа на территории Херсонской и Николаевской областей занималась переправкой незаконных мигрантов в Грецию и Италию.

Напомним, ранее Европейский суд в Люксембурге разрешил Германии высылать тех, кому было отказано в получении убежища, в другие страны Евросоюза, даже если там есть недостатки в системе социальной поддержки. При этом, как решили в суде, ни бедность, ни сильное ухудшение материального положения не является достаточной причиной для отмены высылки.

Мы также писали о решении греческих властей начать массовую депортацию обитателей лагеря беженцев "Мориа" на острове Лесбос – его придется покинуть 10 из 13 тысяч мигрантов, которые там поселились.

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Крым нелегалы торговля людьми нелегальные мигранты

Источник: Сегодня

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