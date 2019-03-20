Германия будет высылать мигрантов в более бедные страны ЕС
Исключение составляют ситуации экстремального материального недостатка
Европейский суд в Люксембурге разрешил Германии высылать тех, кому было отказано в получении убежища, в другие страны Евросоюза, даже если там есть недостатки в системе социальной поддержки. Об этом сообщает DW.
"Соответствующее решение было принято высшей судебной инстанцией ЕС во вторник, 19 марта. Исключение составляют случаи, когда высылаемые окажутся в стране высылки в ситуации экстремального материального недостатка, то есть у них не будет средств удовлетворить свои элементарные потребности", – говорится в сообщении.
Европейский суд рассмотрел этот вопрос в связи с обращением нескольких немецких судов, требовавших единой европейской трактовки для подобных случаев. По данным немецкого МВД, Германия практически не высылает тех, кому отказано в убежище, в Венгрию, Грецию и Болгарию, поскольку немецкие суды не могли оценить, насколько обращение с мигрантами там соответствует европейским нормам.
Согласно изложению Европейского суда, бедность или сильное ухудшение материального состояния не является достаточной причиной для отмены высылки. Другое дело, если высылаемый не способен найти себе питание, жилье, лишен доступа к воде и подвергается физическому или психологическому насилию.
Ранее на фоне принятия соглашения по миграционному кризису, достигнутого Евросоюзом, Германия, Греция и Испания достигли политического соглашения о сотрудничестве в миграционной политике.
Также конфликт вокруг беженцев рассорил Францию и Италию. Правительство Италии вызвало французского посла Кристиана Массе связи с высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона в конфликте вокруг приема судна с беженцами в Средиземном море. При этом в Италии запретили спасательным судам помогать кораблям с мигрантами.
Между тем, в мире насчитывается почти 70 млн беженцев, и их количество продолжает увеличиваться. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на середину 2018 года в мире насчитывалось 68,8 млн беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, ищущих убежища. Это на 300 тыс. больше, чем полгода назад. Количество беженцев возросло при этом на 554 тысяч – на 20,5 млн.
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