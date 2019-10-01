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Греция депортирует тысячи беженцев

1 октября, 17:03

Из-за беспорядков с участием мигрантов с Лесбоса выселят 10 тысяч нелегалов

После пожара в греческом лагере беженцев "Мориа", жертвами которого стали два человека, власти страны решили депортировать 10 из 13 тысяч его жителей.

Массовое выселение проведут с острова Лесбос из-за столкновений в лагере – на минувших выходных нелегалы взбунтовались и сцепились с правоохранителями.

На фоне мятежа соискатели убежища разожгли костер, огонь перебросился на контейнеры, в результате чего погибли двое – женщина и ребенок. Еще десять человек ранены.

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В Греции утверждают, что в последние месяцы "Мория" превратился в небольшой город. В лагере проживают 12 тысяч человек, хотя он рассчитан только на 3 тысячи.

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Напомним, недавно в Греции задержали десятерых сирийских нелегалов, которые пытались проникнуть в страну под видом граждан Украины – они представились украинской волейбольной командой.

Мы также писали, что ранее в этом году Германия, Италия, Мальта и Франция договорились о распределении спасенных в море беженцев. Стороны подписали документ, который представят как основу для возможного более широкого соглашения о распределении беженцев на следующей встрече глав МВД стран-членов ЕС.

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Источник: Сегодня

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