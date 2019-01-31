У РФ новая беда – движение по Керченскому мосту под угрозой: опубликованы фото и документ
Российская компания так построила подъездную дорогу, что она начала рассыпаться
У россиян новая головная боль из-за Керченского моста. Из-за сползания грунта на подъездной дороге существует угроза прекращения транспортного движения по незаконно построенному мосту.
Об этом говорится в письме т.н. "Минтранса оккупированного Крыма" к руководителю Федерального агентства по железнодорожному транспорту РФ, которое есть в распоряжении международного волонтерского сообщества InformNapalm.
Отмечается, что из-за ошибочных действий подрядной организации ООО "Стройгазмонтаж" началось сползание грунта на участке единственной автодороги, которая ведет к Крымскому мосту.
"Повторно напоминаем, что бездействие по решению данного вопроса может повлечь за собой сползание всего основного хода автомобильной дороги и как следствие – прекращение транспортного движения по единственному подходу к Крымскому мосту", – говорится в документе.
Также к письму были прикреплены фото, на которых видно сползание грунта дороги из-за образовавшегося большого количества воды.
Отметим, что в последнее время вокруг Керченского моста стали возникать все новые проблемы. На этот раз возникли сложности из-за строительства железнодорожного перехода к мосту в районе пгт Багерово – в итоге этот населенный пункт может быть отрезан от Керчи.
Также стало известно, что снегопад обрушил искусственно созданные насыпи на автоподходах к Крымскому мосту – в некоторых местах сходы земли выломали ливневки из плит. Очевидцы происшествия отмечали, что рабочие с помощью спецтехники убирали землю, пытаясь устранить последствия непогоды.
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