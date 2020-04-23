У Зеленского рассказали, какая ситуация с коронавирусом в Крыму

Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму сложная, но Москва скрывает информацию о реальном масштабе эпидемии на полуострове. Об этом в интервью "Сегодня" сказал постоянный представитель президента Владимира Зеленского в АР Крым Антон Кориневичем.

"Ситуация во временно оккупированном Крыму и Севастополе не очень хорошая, чтобы не сказать, очень сложная. Действительно, там не хватает медикаментов, средств защиты и тестов. Закрываются некоторые больницы, потому что есть подозрения, что вся больница инфицирована, как то в Армянске или Севастополе", - сказал он.

Кориневич отметил, что ситуацию усложняет то, что Крым отрезан от цивилизованного мира.

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"Из-за оккупации РФ Крым не может получать поставки тестов или лекарственных средств из-за рубежа, так как, безусловно, ни одна зарубежная страна на это не пойдет", - сказал он.

По его словам, многие люди привозят вирус с территории России, например, из Москвы.

"Ситуация плохая. Введен режим самоизоляции. За нарушение – большие штрафы. Несколько дней назад закрыли на въезд и выезд Севастополь. Полиция и Росгвардия контролируют происходящее на улицах. К этому привлечены так называемые "казаки" и их "общества". Крым и до этого был серой закрытой зоной. Но в ситуации пандемии коронавируса Крым оказался в еще более затруднительном положении. Мы очень переживаем за наших граждан, которые там находятся", - сказал чиновник.

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При этом Антон Кориневич отметил, что проверить информацию, которую Москву озвучивает о Крыме, невозможно.

"Мы понимаем, что эти данные могут не соответствовать действительности, так как за них не отвечает ни одна международная организация, ни один международный наблюдатель или обозреватель не может их подтвердить. Поэтому мы уверены, что имеет место замалчивание, представление картины не такой, как она есть", - сказал представитель президента в Крыму.

По его словам, украинские общественные правозащитные организации, которые проводят мониторинг ситуации в Крыму, также считают, что Россия реальная картину с эпидемией COVID-19 в Крыму.

"Но даже то, что показывается, поскольку ясно, что скрыть невозможно, потому что есть интернет и другие средства связи, безусловно люди инфицируются как на территории АРК, так и в Севастополе", - сказал он.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что коронавирус набирает обороты в Крыму: заражаются целыми семьями.

Согласно последним данным, в России подтверждено 57 999 случаев заражения коронавирусом, умерли 513 человек.

По данным оккупационных "властей", в Крыму подтвержден 51 случай COVID-19, в Севастополе – 18 случаев заражения коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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