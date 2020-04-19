"Ситуация у них очень плачевная": Резников рассказал о коронавирусе в Крыму и "Л/ДНР"

Ранее сообщалось, что в т.н. "ДНР" и "ЛНР" от коронавируса умирают люди, но боевики это утаивают. Вице-премьер-министр – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников подтвердил, что оккупанты скрывают реальную информацию об эпидемии на оккупированной части Донбасса. Об этом он сказал в интервью сайту "Сегодня".

"Нам известно, что они скрывают реальную картину на временно оккупированных территориях. Нам известно, что у них уже болеет, в том числе, и военный контингент. Они привозят туда врачей-инфекционистов из РФ. Естественно, в первую очередь, у них задача обеспечивать нераспространение коронавируса в войсках", – сказал он.

По словам министра, на сегодняшний день в "Л/ДНР" повышенная статистика больных пневмонией и оккупанты вводят ограничительные меры: например, под видом борьбы с коронавирусом пытаются ограничить проезд представителей СММ ОБСЕ, Международного Красного Креста, даже перекрыли движение между "республиками".

"Картинка у них очень плачевная. Они запрашивают тесты в РФ, но они понимают, что на территории оккупированного Крыма одним из источников распространения вируса являются визитеры из РФ, где тоже статистика нелицеприятная, и они перестали это скрывать. СМИ РФ уже показывают правду. Вы наверняка видели эти фото очередей "скорых". По нашей информации, в оккупированном Крыму происходят акты вандализма по отношению к автомобилям не на крымских номерах. То есть, это визитеры, которых крымчане не хотят видеть, так как понимают, что они потенциальные источники распространения вируса", – рассказал Резников.

Читайте полный текст интервью с Алексеем Резниковым: Россия скрывает реальную картину с пандемией на оккупированных территориях.

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