У Зеленского рассказали, зачем РФ заселяет Крым россиянами, и сколько уже завезли

Россия переселила в оккупированный Крым не менее 140 тысяч россиян и продолжает это делать дальше. Среди переселенцев и военные, и чиновники, и правоохранители. Оккупанты таким образом пытаются выдавить местных жителей с полуострова, которые не согласны с российской оккупацией. Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич в интервью сайту "Сегодня" назвал это военным преступлением.

"Мы видим, что РФ проводит системную политику изменения демографической карты Крыма. Это системная, спланированная и скоординированная деятельность. Она направлена на то, чтобы максимально выдавить из Крыма проукраинское и нелояльное оккупанту население, чтобы крымскотатарские и проукраинские активисты оставляли Крым и все больше туда заселялись граждане РФ. Такая политика является системным военным преступлением – переселение граждан государства-оккупанта на временно оккупированные территории и создание условий для оставления гражданским населением этих территорий", – сказал он.

Кориневич отметил, что международные мониторинговые организации со ссылкой на российские реестры изменения места регистрации сообщают о более 140 тыс. граждан РФ, которые сменили прописку с территории РФ на крымскую в 2014-2018 годах. Он подчеркнул, что на самом деле их гораздо больше.

"Но мы понимаем, что это цифры государства-оккупанта, их никак не верифицируешь. Плюс, многие граждане РФ могут находиться, проживать и работать в Крыму, не имея смены регистрации. То есть цифры могут быть гораздо больше, но тенденция не меняется. Это системная политика. Это и военные, и сотрудники правоохранительных органов, и чиновники, и другие граждане РФ, для которых Россия создает мотивирующие программы с целью их переселения в Крым", – пояснил постпред президента в АРК.

Читайте полный текст интервью с постпредом президента Антоном Кориневичем: "Политика России в Крыму – системное военное преступление".

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Ранее в Меджлисе объясняли, зачем Крым заселяют россиянами. По словам члена Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юкселя, Москва выделяет на семью 30 тысяч долларов и отправляет на украинский полуостров, но это все не просто так.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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