Хотят новый "референдум": в Меджлисе объяснили, зачем Крым заселяют россиянами

Москва выделяет на семью 30 тысяч долларов и отправляет на украинский полуостров, но это все не просто так

Фото: Сегодня

Хотят новый "референдум": в Меджлисе объяснили, зачем Крым заселяют россиянами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f65/e3a/5c8f65e3aad28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f65/e3a/5c8f65e3aad28.jpg 2019-03-18T11:35:00+02:00 Украина Москва выделяет на семью 30 тысяч долларов и отправляет на украинский полуостров, но это все не просто так

Оккупация Крыма длиться уже пять лет, но ее до сих пор не признают мир. Теперь Москва хочет устроить еще один "псевдореферендум", который понравился бы Западу, но уже с помощью своих граждан.

Об этом рассказала в эфире Еспресо.TV член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель.

По ее словам, с подавляющим большинством россиян на полуострове будет легче показать картинку, будто жители полуострова хотят быть в составе России и что они якобы всем довольны, а при этом не нужно уже никаких "зеленых человечков".

"От 500 тыс. до 800 тыс. человек завезено уже на полуостров. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы никто на полуострове не помнил, не упоминал об Украине. Проукраинского населения, которое помнит об Украине, которое жило при Украине, чтобы его не осталось. Особенно, чтобы не осталось активистов ... Я не удивлюсь, если мы завтра услышим от России о втором "референдуме". То есть, первый "референдум" не признали, а теперь давайте договариваться с международным сообществом, с Украиной, давайте спросим у жителей Крыма: как сейчас в Крыму и согласны ли они возвращаться в Украину, давайте проведем другой "референдум", – сказала Юксель.

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Член Меджлиса подчеркнула, что для этих целей российское руководство разработало специальную программу по заселению полуострова преданными Кремлю людьми, преимущественно из состава силовых органов – Москва выделяет на одну семью 30 тыс. долл. "подъемных", чтобы те могли купить в Крыму однокомнатную квартиру или построить какой-то дом.

Ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев назвал военным преступлением, что в Крым завезены 300 тысяч россиян. Также с Донбасса на оккупированный полуостров 250 тысяч человек, среди которых и бандиты, отметил он.

Как рассказывал ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, РФ усиленно заселяет Крым россиянами. По его словам, перебрасывая туда военных с семьями, Москва пытается искусственно изменить состав населения полуострова.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как изменилась жизнь крымчан после аннексии.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т.наз. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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