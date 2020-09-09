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Украина упростила получение документов для крымчан

9 сентября, 11:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Telegram появился специальный чат-бот для жителей оккупированного полуострова

В Telegram начал работать чат-бот CrimeaIsUAbot. Он создан для граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированного Крымского полуострова. В частности, чат-бот упрощает для крымчан получение документов, а также дает возможность получить ответы на распространенные вопросы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента (ОП) Украины.

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"Чат бот CrimeaIsUAbot позволяет получить мгновенную консультацию 24/7 по оформлению паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении и смерти на оккупированной территории, актуальную информацию о порядке пересечения КПВВ. И это – с образцами документов для заполнения и возможностью записаться в очередь на подачу документов", – говорится в сообщении.

Как объяснили в ОП, бот в первую очередь призван помочь в налаживании связи между крымчанами и органами государственной власти. Это необходимо для предоставления административных, социальных и других услуг.

"Государство должно создавать инструменты, которые могли бы максимально приближать административные и другие услуги к крымчанам. И речь идет не только о том, что сейчас можно посетить ЦНАП прямо на административной границе. Мы работаем над внедрением онлайн-услуг", - отметили в представительстве президента Украины в АР Крым.

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Некоторые услуги и консультации уже сейчас можно частично перевести в электронный формат. В частности, уже функционирует электронная очередь для подачи документов на получение биометрического паспорта или ID-карты гражданина Украины, заключение декларации по семейным врачом.

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"Продолжается работа по подаче в онлайн-режиме документов на регистрацию брака, онлайн-нотариата, документов на проезд на временно оккупированную территорию для иностранцев и документов для регистрации актов гражданского состояния, в том числе рождений на временно оккупированных территориях и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, с 29 августа Украина возобновила работу пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом. В частности, начали работу КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

Ранее Кабинет министров Украины временно прекращал работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и выезда из нее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. А недавно в Крыму вновь зафиксировали рекордный рост заболеваемости COVID-19.

А тем временем в бассейнах большинства рек оккупированного Крыма сложилась тяжелая ситуация – несколько из них оказались на грани пересыхания.

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Крым документ электронная очередь крымчане Telegram КПВВ чат-бот

Источник: Сегодня

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