Украинским рыбакам в Азовском море рекомендуют вернуться в порты

Режим военного положения охватывает все портовые области и может сказаться на работе экспортной инфраструктуры

Эскалация конфликта в Азовском море и введение военного положения в части областей Украины несет риски для рыбной отрасли страны, а также экспортной логистики. Об этом в Facebook сообщил первый замминистра аграрной политики Максим Мартынюк.

"По состоянию на вчерашний день рыбакам было рекомендовано в качестве меры предосторожности вернуться в порт, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось. Степень риска: не определена", - написал он.

Как отметил Мартынюк, режим военного положения (охватывает все портовые области и может сказаться на работе экспортной инфраструктуры, хотя пока работа идет бесперебойно.

"Кроме этого, появляется фактор непреодолимого воздействия – "военная необходимость", которой будет подчиняться транспорт, в частности, приоритет в поставке вагонов, подачи тяги и т.д. будет у военных грузов", – отметил Мартынюк.

По словам первого замминистра, военное положение также может иметь юридические риски, связанные с выполнением внешних контрактов и определения форс-мажора. Он также сообщил, что эскалация конфликта может иметь влияние на цены, однако министерство оценивает влияние этого фактора как минимальное.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.