Пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом работают в ограниченном режиме

Сегодня, 13:32

В трех пунктах ввели запрет на въезд и выезд россиянам


На административной границе с оккупированным Россией Крымом три пункта пропуска "Каланчак", "Чаплинка", Чонгар" со вчерашнего дня работают в ограниченном режиме. Тут работает запрет на въезд и выезд для граждан России. Об этом заявил председатель Херсонской обладминистрации Андрей Гордеев.

Кроме того, сегодня в Геническом районе, граничащем с временно оккупированным Крымом, подразделения Вооруженных сил и Службы безопасности Украины проведут военные учения.

Ранее мы уже писали о том, что, в связи с захватом россиянами украинских кораблей в Азовском море, подразделения и воинские части ООС приведены в полную боевую готовность. Также в полную боевую готовность приведены сотрудники Службы безопасности Украины. СБУ усилила контрразведывательные мероприятия по недопущению на территории Украины провокаций спецслужб РФ. Кроме того, ранее о переводе всех подразделений МВД на усиленный вариант несения службы глава МВД сообщил во время экстренного заседания СНБО Украины.

Напомним, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
Крым, россияне, азовское море, ограничение, пункт пропуска, пункты пропуска, админграница

Вы сейчас просматриваете новость "Пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом работают в ограниченном режиме". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres/Flickr

Комитет по безопасности ЕС обсудит агрессию России в Азовском море

Сегодня, 13:18

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль обеспокоена эскалацией ситуации в Керченском проливе и осуждает применение Россией военной силы

Украина

Фото: navy.mil.gov.ua

Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн

Сегодня, 13:34

Россия атаковала украинские военные корабли, захватив буксир и два катера с украинскими моряками, Порошенко подписал указ о введении военного положения
Загрузка...

Украина

Корабль береговой охраны РФ. Скриншот

Нападение России на Азове: появились фото российского корабля с дырой в корпусе

Сегодня, 13:11

Российские корабли так гнались за украинскими, что сами столкнулись и едва не потопили друг друга

Россия

Фото: mil.in.ua

Стало известно, кто командовал нападением россиян на украинские корабли в Азовском море

Сегодня, 13:08

Нападением управлял лично начальник департамента Береговой охраны ФСБ
Загрузка...