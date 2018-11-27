Пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом работают в ограниченном режиме

В трех пунктах ввели запрет на въезд и выезд россиянам

На административной границе с оккупированным Россией Крымом три пункта пропуска "Каланчак", "Чаплинка", Чонгар" со вчерашнего дня работают в ограниченном режиме. Тут работает запрет на въезд и выезд для граждан России. Об этом заявил председатель Херсонской обладминистрации Андрей Гордеев.

Кроме того, сегодня в Геническом районе, граничащем с временно оккупированным Крымом, подразделения Вооруженных сил и Службы безопасности Украины проведут военные учения.

Ранее мы уже писали о том, что, в связи с захватом россиянами украинских кораблей в Азовском море, подразделения и воинские части ООС приведены в полную боевую готовность. Также в полную боевую готовность приведены сотрудники Службы безопасности Украины. СБУ усилила контрразведывательные мероприятия по недопущению на территории Украины провокаций спецслужб РФ. Кроме того, ранее о переводе всех подразделений МВД на усиленный вариант несения службы глава МВД сообщил во время экстренного заседания СНБО Украины.

Напомним, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".