Украину не просили подать воду в Крым – Кориневич

Украинская сторона пока не получала обращений о возможности возобновления подачи воды в оккупированный Крым, и позиция по этому вопросу остается неизменной.
Об этом заявил постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич.
"Вы знаете, во время общения с журналистами президент заявил, что к украинской стороне по этому вопросу никто не обращался. Мы за месяц работы в представительстве президента в Крыму также не видели таких обращений", – заверил он.
Кориневич также отметил, что позиция по этому вопросу является однозначной: "Все остается как есть, поэтому я не вижу здесь оснований для изменений".
Напомним, что ранее глава предыдущего украинского правительства отдал поручение о том, чтобы подконтрольные Украине населенные пункты Донбасса бесперебойно получали питьевую воду.
Новости "Сегодня" также сообщали, что в селе Сурганы Кировоградской области люди остались без воды . Питьевая вода в кранах жителей есть только по несколько часов в день, на некоторых улицах по старым трубам она вообще не доходит.
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