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Гройсман приказал обеспечить бесперебойное энергоснабжение "Воды Донбасса"

21 июня, 14:03

Люди на подконтрольных Украине территориях должны получить воду, говорит глава правительства

Фото: Кабинет министров Украины

Подконтрольные Украине населенные пункты на Донбассе должны получить питьевую воду, для чего нужно обеспечить бесперебойное энергоснабжение компании "Вода Донбасса".

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.

"Водоснабжение Донбасса. Я поручил всем службам обеспечить бесперебойное энергоснабжение компании "Вода Донбасса", которая подает воду потребителям, и как можно быстрее предоставить ей статус "защищенного потребителя". Это сделает невозможным отключение. Подчеркиваю: люди должны получить воду", – написал глава правительства.

Ранее сообщалось, что жители города Константиновка и других населенных пунктов массово жалуются на проблемы с подачей воды . Как рассказал премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников, он получил от местных жителей тысячи сообщений.

По мнению Колесникова, в создавшейся критической ситуации власть должна была предпринять ряд определенных действий:

1. Принять постановление о предоставлении предприятию "Вода Донбасса" административной и финансовой помощи для обеспечения бесперебойной подачи воды жителям нашей области.

2. Немедленно приступить к капитальному ремонту водовода Славянск – Константиновка.

3. Направить деньги из Резервного фонда Кабмина для предотвращение чрезвычайной ситуации.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в селе Сурганы Кировоградской области люди остались без воды . Питьевая вода в кранах жителей есть только по несколько часов в день, на некоторых улицах по старым трубам она вообще не доходит.


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Тег Константиновка, водоснабжение, Гройсман, Вода Донбасса

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