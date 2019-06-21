Гройсман приказал обеспечить бесперебойное энергоснабжение "Воды Донбасса"
Люди на подконтрольных Украине территориях должны получить воду, говорит глава правительства
Подконтрольные Украине населенные пункты на Донбассе должны получить питьевую воду, для чего нужно обеспечить бесперебойное энергоснабжение компании "Вода Донбасса".
Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.
"Водоснабжение Донбасса. Я поручил всем службам обеспечить бесперебойное энергоснабжение компании "Вода Донбасса", которая подает воду потребителям, и как можно быстрее предоставить ей статус "защищенного потребителя". Это сделает невозможным отключение. Подчеркиваю: люди должны получить воду", – написал глава правительства.
Ранее сообщалось, что жители города Константиновка и других населенных пунктов массово жалуются на проблемы с подачей воды . Как рассказал премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников, он получил от местных жителей тысячи сообщений.
По мнению Колесникова, в создавшейся критической ситуации власть должна была предпринять ряд определенных действий:
1. Принять постановление о предоставлении предприятию "Вода Донбасса" административной и финансовой помощи для обеспечения бесперебойной подачи воды жителям нашей области.
2. Немедленно приступить к капитальному ремонту водовода Славянск – Константиновка.
3. Направить деньги из Резервного фонда Кабмина для предотвращение чрезвычайной ситуации.
Новости "Сегодня" также сообщали, что в селе Сурганы Кировоградской области люди остались без воды . Питьевая вода в кранах жителей есть только по несколько часов в день, на некоторых улицах по старым трубам она вообще не доходит.
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