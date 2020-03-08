В Анапу по Керченскому мосту пустили электричку

Время в пути до конечной станции составляет два часа

В аннексированном Крыму, где на водохранилищах появились острова, запустили "пригородное" железнодорожное сообщение через Крымский мост из города Керчь в Анапу в Краснодарском крае соседней России.

Об этом сообщают Крым.Реалии в субботу, 7 марта.

Перевозками занимается Южная пригородная пассажирская компания ("дочка" российской компании Гранд Сервис Экспресс).

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Время в пути до конечной станции составляет два часа. Стоимость проезда от Керчи до Анапы – 439 рублей (около 180 гривен – Ред.). Билеты продаются в железнодорожных кассах и онлайн.

"В расписании компании-перевозчика – по два рейса из Крыма на Кубань и столько же в обратном направлении ежедневно с понедельника по четверг, по три – в пятницу и выходные дни", – говорится в сообщении.

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Напомним, что о завершении строительства так называемого Керченского моста и готовности железнодорожной части переправы Россия заявила 23 декабря. Открывал железнодорожное соединение между материковой частью РФ и захваченным украинским полуостровом лично президент Владимир Путин.

После этого оккупанты запустили через Керченский пролив и первый пассажирский состав – поезд "Таврия" прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь в ночь на 25 декабря. В связи с этим прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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