В День коренных народов Порошенко показал трогательный ролик о культуре крымских татар

Сегодня, 9 августа, мир по инициативе ООН отмечает Международный день коренных народов мира, и для Украины эта дата – напоминание о судьбе крымских татар, которые сейчас живут в условиях российской оккупации и переживают притеснения и издевательства, отметил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства сообщил, что МИД Украины к следующей сессии Генассамблеи ООН поручено подготовить проект новой резолюции по оккупированному Россией Крыму.

"Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыму, за права и свободы крымскотатарского народа. Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма. Генассамблея уже неоднократно поддержала позицию Украины, в частности относительно нарушения прав крымских татар, поэтому позиция цивилизованного мира остается неизменной: "Крым – это Украина!" – написал Порошенко.

Президент подчеркнул, что руководство страны делает все, чтобы приблизить то время, когда "коренной народ – крымские татары, – в дальнейшем будут лелеять уникальные традиции своих предков в свободном украинском Крыму".

Напомним, в начале августа в оккупированном Россией Симферополе во время акции протеста у здания подконтрольной Кремлю городской администрации один из активистов пытался совершить акт самосожжения.

Мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег себя, но друге участники акции оперативно потушили загоревшуюся одежду на нем. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола оккупационных властей.

А Крымская правозащитная группа сообщала, что в апреле 2018 года в СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, при загадочных обстоятельствах погибло по меньшей мере четверо человек, двое из них – крымские татары.