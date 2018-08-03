В центре Симферополя крымский татарин поджег себя

По словам мужчины, акт самосожжения он пытался совершить в знак протеста против произвола властей в оккупированном городе

В Симферополе, в котором недавно силовики оккупантов избили делегата Курултая крымских татар, во время акции протеста у здания подконтрольной Кремлю городской администрации один из активистов пытался совершить акт самосожжения. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег себя, но друге участники акции оперативно потушили загоревшуюся одежду на нем. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.

Как сообщает "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook, акт самосожжения пытался совершить крымский татарин Ватан Карабашев.

Активисты вышли акцию протеста из-за того, что на месте "поляны протеста" "Стрелецкая", где крымские татары возвели дома, планируют строить новый район на девять тысяч человек под названием "Крымская роза". В знак протеста другие активисты объявили бессрочную голодовку.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что с раннего утра 26 апреля 2018 года у крымских татар в Крыму проводятся тотальные обыски.

Также Крымская правозащитная группа сообщала, что в апреле 2018 года в СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, при загадочных обстоятельствах погибло по меньшей мере четверо человек, двое из них – крымские татары.