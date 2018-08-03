В центре Симферополя крымский татарин поджег себя

Сегодня, 14:14

По словам мужчины, акт самосожжения он пытался совершить в знак протеста против произвола властей в оккупированном городе 


Фото: ua.krymr.com

Фото: ua.krymr.com

В Симферополе, в котором недавно силовики оккупантов избили делегата Курултая крымских татар, во время акции протеста у здания подконтрольной Кремлю городской администрации один из активистов пытался совершить акт самосожжения. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег себя, но друге участники акции оперативно потушили загоревшуюся одежду на нем. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.

Как сообщает "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook, акт самосожжения пытался совершить крымский татарин Ватан Карабашев.

Активисты вышли акцию протеста из-за того, что на месте "поляны протеста" "Стрелецкая", где крымские татары возвели дома, планируют строить новый район на девять тысяч человек под названием "Крымская роза". В знак протеста другие активисты объявили бессрочную голодовку.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что с раннего утра 26 апреля 2018 года у крымских татар в Крыму проводятся тотальные обыски.

Также Крымская правозащитная группа сообщала, что в апреле 2018 года в СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, при загадочных обстоятельствах погибло по меньшей мере четверо человек, двое из них – крымские татары.
Симферополь, протест, самосожжение, мужчина, крымские татары

Вы сейчас просматриваете новость "В центре Симферополя крымский татарин поджег себя". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Задержанного в Крыму активиста упекли в психбольницу

19 Июля, 02:42

Денисова запросила у российской стороны информацию об основаниях такой госпитализации

Крым

Эмир-Усеин Куку. Фото: Facebook

Голодал в поддержку Сенцова: в России пропал крымскотатарский правозащитник

10 Июля, 12:14

Адвоката не пустили к политзаключенному, сказав, что его в СИЗО нет
Загрузка...

Украина

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал, какие изменения в Конституции готовятся для крымских татар

28 Июня, 12:44

Президент Украины обратился к конституционной комиссии, попросив ускорить подготовку изменений

Крым

Фото: Facebook

В Крыму оккупанты пришли с обысками к крымским татарам и увезли женщину

18 Июня, 11:52

Ранним утром оккупанты пришли с обыском в крымскотатарскую семью
Загрузка...