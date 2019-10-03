В Херсонской области задержан предатель, захватывавший Крым

Фото: dpsu.gov.ua

В Херсонской области, на КПВВ "Чонгар", пограничники задержали участника вооруженного захвата Крыма Сергея Науменко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов.

"Сегодня на КПВВ "Чонгар" Пограничная служба Украины выявила и задержала активного участника вооружённого захвата Крыма", – говорится в сообщении.

Фото: Ленур Ислямов, Facebook

Согласно данным, указанным на сайте "Миротворец", Сергей Науменко является жителем оккупированного полуострова, он 1967 года рождения. Мужчина является боевиком незаконных вооруженных формирований и активным участником операции российских спецслужб, которые проводились на территории Крыма в 2014 году.

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Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР".

А в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

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