В ходе захвата украинские суда подверглись обстрелу российской авиацией – Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, российский Су-30 совершил такую атаку с расходом двух ракет

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что российские истребители в воскресенье осуществили обстрел украинских военных судов, которые впоследствии были захвачены в акватории Черного моря.

"Мы получили дополнительную информацию о том, что в ходе атаки на украинские корабли была также применена авиация Российской Федерации. Су-30 осуществил такую атаку с выпуском двух ракет", – сказал Муженко.

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Как мы сообщали, Верховная Рада таки ввела в Украине военное положение. Депутаты долго не могли договориться с руководством страны о принятии президентского указа, а главе государства даже пришлось заменить свое распоряжение новым. В итоге срок действия военного положения сократили с 60 дней до 30.

Отметим, что на такие меры украинская власть пошла из-за обострения ситуации в Азовском море после нападения России на украинские корабли со стрельбой и захватом экипажа.

Читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".