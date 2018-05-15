В Кремле рассказали о планах Путина по открытию Керченского моста

Президент России Владимир Путин сегодня прибудет на открытие Керченского моста, который для него является символом реализации самый амбициозных планов. Это следует из заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова, который ответил на вопрос журналистов по поводу открытия моста сегодня, 15 мая.

"Буквально через несколько часов он (президент РФ Владимир Путин) откроет движение по Крымскому мосту. Президент посетит Крымский мост, побывает в центре управления моста, который круглогодично будет контролировать ход эксплуатации этого очень сложного и важного сооружения. Он проедет по мосту и потом выступит перед рабочими – участниками митинга, который приурочен к этому знаменательному дню", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что именно Путин был инициатором проекта.

"Многие не верили в реализуемость таких планов, и Путин в очередной раз продемонстрировал, что даже самые амбициозные планы в его исполнении могут быть реализованы. Поэтому сегодня чрезвычайно важный день и с практической точки зрения, и с точки зрения символизма", – заявил Песков.

Напомним, российский оппозиционный политик Константин Боровой отметил, и сам Керченский мост и его торжественное открытие – это пропаганда, направленная на отвлечение россиян от внутренних проблем. И этот мост придется разрушить после деоккупации Крыма.

В свою очередь стало известно, то ряд российских известных артистов, в числе которых Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, отказались приехать на торжества по случаю открытия Керченского моста.