В Крым пришла зима: появились фото заснеженных улиц

В оккупированный Крым пришла зима. В некоторых его районах выпал снег, местами довольно немало. Соответствующие фото повыкладывали пользователи сети.

Небольшой снег выпал в Бахчисарае и Бахчисарайском районе, а вот в Старом Крыму выпало несколько сантиметров снежного покрова, засыпав и дороги, и машины. Кроме того, в сети пишут, что небольшой снег выпал в Судаке и в селе Доброе Симферопольского района.

Как мы уже писали, 26 октября в Крыму выпал первый снег. На Ай-Петри образовался снежный покров высотой в два сантиметра. Тогда температура воздуха составила от +2 до +8, в горах температура опустилась до -2 градусов.

Напомним, в прогнозе погоды до конца недели синоптики рассказывали, какие области попадут под удар стихии. Сообщалось, что в Украину идет "мерзкий" циклон с мокрым снегом. В течение ближайшей недели в ряде областей Украины ожидаются сложные метеорологические условия и скверная погода.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой в Украине будет зима. Украину будут продолжать мучить температурные "качели" – мороз будет сменяться "плюсом" на градуснике. Первое серьезное похолодание придет уже в конце ноября с серьезным морозом.