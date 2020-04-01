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В Крыму более 1200 человек оказались в больницах с "внебольничной пневмонией"

1 апреля, 16:16

Руслан Ровик

Число больных пневмонией обсуждалось на заседании штаба противодействия коронавирусу

В оккупированном Крыму в больницах оказались 1244 человека, которым поставили диагноз "внебольничная пневмония".

Об этом на заседании оперативного штаба по коронавирусу 1 апреля заявил глава "Минздрава Крыма" Игорь Чемоданов, сообщает "Крым.Реалии".

"На сегодняшний день госпитализированных с внебольничной пневмонией 1244 человека в стационарах. Прибавилось 47 человек", – рассказал он.

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Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму, несмотря на карантин во время эпидемии коронавируса, организовали массовые ярмарки. Такие мероприятия проводились в Симферополе и Ялте.

Оккупанты на эти нарушения не практически не реагировали – самозваный "глава" полуострова Сергей Аксенов лишь сказал, что "ярмарки закроют, если люди не будут соблюдать дистанцию".

Также мы писали, что в Крыму резко выросло число людей, инфицированных коронавирусом. В общем на полуострове заразились 14 человек. Все диагнозы подтвердили лабораторно и заболевших госпитализировали в инфекционные отделения больниц и они находятся в отдельных боксах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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