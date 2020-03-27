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В Крыму резко выросло число инфицированных COVID-19

27 марта, 10:19

Тина Наринецкая

Состояние зараженных, по словам оккупантов, удовлетворительное

В оккупированном Крыму подтвердили семь новых случаев инфицирования коронавирусом. В общем COVID-19 на полуострове подтвердили у 14 человек, сообщил самозваный "глава" Крыма Сергей Аксенов в своем Facebook.

"Подтверждено еще 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Все заболевшие – жители Крыма, вернувшиеся из неблагополучной по коронавирусу страны. Из них 6 человек – члены двух разных семей, которые совершали путешествие на одном и том же круизном лайнере "Белиссимо" в ОАЭ. 1 человек также посещал ОАЭ, совершал туристическое путешествие на круизном лайнере, следовавшему по другому маршруту", – говорится в сообщении.

Все диагнозы подтвердили лабораторно. Их госпитализированы в инфекционные отделения больниц и они находятся в отдельных боксах. Их состояние, как уверяют оккупанты, удовлетворительное, а заболевание протекает бессимптомно.

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Близких инфицированных тоже госпитализировали, а отдаленные контакты отправили на изоляцию.

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Напомним, в Крыму с диагнозом ОРВИ госпитализировали почти полторы тысячи человек, из них у более одной тысячи диагностировали пневмонию.

Также сообщалось, что инфицированные коронавирусом люди прибыли на оккупированный полуостровна самолете и по Керченскому мосту из России.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Крым Украина инфекция заражение коронавирус

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