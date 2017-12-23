В Крыму будут штрафовать за украинские номера

Жителей временно оккупированного РФ Крыма, которые не поменяли на своих автомобилях украинские номера на российские, будут штрафовать. Об этом заявил начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко, сообщают РИА "Новости".

Он уточнил, что речь идет о машинах с украинскими номерами, которые эксплуатируются по доверенности либо куплены в кредит или лизинг.

"До 1 января 2018 года — конечный срок для возможности переоформить транспортное средство на законных основаниях. У людей, которые имеют такие транспортные средства с проблемными вопросами, мало времени для решения этого вопроса", — сказал Борисенко.

Также он отметил, что пока нет информации, планируется ли продлить срок.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что украинские суды начали штрафовать владельцев нерастаможенных авто на иностранной регистрации за нарушение таможенных правил.

Как сообщалось ранее, министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект постановления Кабинета министров, предусматривающего перевод перевозчиков, которые имеют соответствующую лицензию, на специальные желтые номерные знаки.