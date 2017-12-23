В Крыму будут штрафовать за украинские номера

Сегодня, 14:39

Штрафовать водителей авто украинской регистрации начнут с 1 января 2018 года

 

Фото: autocentre.ua
Фото: autocentre.ua

Жителей временно оккупированного РФ Крыма, которые не поменяли на своих автомобилях украинские номера на российские, будут штрафовать. Об этом заявил начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко, сообщают РИА "Новости".

Он уточнил, что речь идет о машинах с украинскими номерами, которые эксплуатируются по доверенности либо куплены в кредит или лизинг.

"До 1 января 2018 года — конечный срок для возможности переоформить транспортное средство на законных основаниях. У людей, которые имеют такие транспортные средства с проблемными вопросами, мало времени для решения этого вопроса", — сказал  Борисенко.

Также он отметил, что пока нет информации, планируется ли продлить срок.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что украинские суды начали штрафовать владельцев нерастаможенных авто на иностранной регистрации за нарушение таможенных правил.

Как сообщалось ранее, министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект постановления Кабинета министров, предусматривающего перевод перевозчиков, которые имеют соответствующую лицензию, на специальные желтые номерные знаки
авто, штрафы, Крым, номера

Вы сейчас просматриваете новость "В Крыму будут штрафовать за украинские номера". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Оккупированный Крым оставили без украинской еды

Сегодня, 09:07

Россельхознадзор роется в багаже путешественников

Авто

Фото: архив

Гройсман рассказал, что делать с авто на еврономерах

Вчера, 17:40

Премьер сообщил о разработке законопроекта, призванного решить проблему автомобилей с иностранной регистрацией
Загрузка...

Россия

Владимир Путин. Фото: AFP

Украинские артисты из Крыма могут стать "народными" в России: Путин дал добро

21 Декабря, 16:22

Российский лидер не против, если народные артисты Украины получат то же звание в РФ

Происшествия

В Киеве таксист с сообщником похитили и ранили иностранца

21 Декабря, 15:41

Мужчине с ножевым ранением чудом удалось вырваться из авто грабителей  
Загрузка...