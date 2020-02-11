В Крыму бушует мощный шторм: падают билборды и плавают машины (фото, видео)

На полуострове выпало 30 см снега, а шторм заливает прибрежную дорогу

В оккупированном Крыму бушует серьезный шторм, который заливает прибрежные дороги, а сильный ветер ломает даже стальные трубы билбордов.

Так, в сети появилось видео, на котором видно, как волны выплескиваются на дорогу в поселке Приморский, под Феодосией.

"Волны омывают дорогу в Приморском, затрудняют движение. А данная ситуация стала возможно после активного "благоустройства" администрацией пляжей. Траву выкосили удерживающую песок, будок на пляжах понатыкали. Когда сильный ветер, то песочные барханы на дороге, а когда сильный шторм, то море на дороге", – написал пророссийский блогер Александр Талипов в своем Facebook.

При этом на сайте оккупационного управления "МЧС Крыма" информации о шторме или его последствиях не публиковали.

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Между тем, из-за непогоды был закрыт проезд на плато Ай-Петри со стороны Ялты. Как заявили подконтрольные оккупантам ресурсы, на горных дорогах возможно возникновение чрезвычайной ситуации в связи с обильным снегопадом.

"На данный момент высота снежного покрова уже достигает 30 см, также в горной местности поднялся шквалистый ветер, усиление снегопада", – заявили спасатели.

Также говорится об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в связи с ожидаемым выпадением большего количества снега.

Между тем, недалеко от Керчи штормовой ветер повалил рекламный стенд, попросту переломав стальные трубы, на которых был установлен билборд, сообщает Керчь.ФМ.

Ранее новости "Сегодня" уже показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах. В ГСЧС в Донецкой области рассказали, что высота снежного покрова достигала 16 см, а в Волновахском районе выпало до 50 см снега.

Смотрите также фото и видео последствий непогоды в Днепре. Застрявшие машины на дорогах и поваленные деревья, без света остались около 20 населенных пунктов.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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