В Крыму чиновницы в шубах поздравили ветеранов батоном: фото

В оккупированном Крыму чиновницы в Керчи пришли к ветеранам Второй мировой войны, пережившим блокаду Ленинграда, с подарками – медалью и батоном хлеба. При этом сами чиновницы были одеты в меховые шубы.

О "меховом" визите в своем Facebook написала одна из участниц – председатель оккупационного горсовета Керчи Майя Хужина. Сопровождали ее заместитель Лариса Щербула, и начальница одного из отделов Диана Ушакова, а также "депутат" парламента полуострова Ирина Черненко.

В сообщении Хужиной говорится, что сейчас в Керчи проживают 11 стариков, переживших блокаду, добавив, что "ветераны были очень благодарны и признательны за внимание, городские награды и теплое общение. Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом".

При этом возможность комментировать свое сообщение чиновница отключила, а позже удалила и само сообщение о нем. Однако пользователи сети не оставили без внимания этот "меховой визит".

Так, в Twitter RoksolanaToday&Крым написала: "Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам батон. Сдобным белым хлебом керченских стариков поздравили с Днем снятия блокады Ленинграда".

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А "КРЫМский бандеровец" в Twitter отмечает: "Оккупанты в Керчи отправили делегацию "чиновниц" в шубах к 11 старикам, которые, как отмечается, "пережили блокаду Ленинграда". Бабы в шубах подарили нищим пенсионерам по батону и наскоро сделанной медальке. Шубы и батон, батон и шубы..."

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Не оставили без внимания эти выступления и другие пользователи сети:

Напомним, ранее мы писали о том, как в оккупированном Крыму ведется активная "воспитательная работа" среди детей – так называемые "казаки" собирают малышей на молебны и военно-спортивные фестивали.

Также стоит напомнить о показательных "шоу", которые оккупанты устроили в честь "гастролей" российского генерала Александра Колмакова.

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