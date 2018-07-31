В Крыму домик москвички унесло оползнем: соцсети злорадствуют

В оккупированном россиянами Севастополе, где ранее произошел масштабный потоп, домик, купленный жительницей Москвы в 2016 году, унесло оползнем. Обрушение произошло 30 июля около 15:00, передает телекомпания НТС.

Как заявили сотрудники оккупационного МЧС, в результате инцидента никто не пострадал – в момент оползня хозяева находились во дворе: "съехало вниз пару строений и живность". По информации жителей близлежащих домов, пострадавшей оказалась жительница Москвы, которая приобрела дом в 2016 году.

Между тем, в сети отметили интересную деталь: местные жители, вероятно, знали о возможном оползня, который также грозит еще нескольким домам, расположенным неподалеку.

Добавим, что в комментариях к этому сообщению пользователи соцсетей добавили несколько едких сообщений:

Напомним, ранее мы писали о том, как над пляжем в Крыму летали военные вертолеты РФ. Оккупированный полуостров набит российской военной техникой, и теперь оккупанты развлекают местных жителей.

Также недавно мы показывали ужасающие фото, как море в Крыму превратилось в болото после того, как на полуострове прошли сильные дожди. На дороги так вымыло грязь, что машинам было трудно проехать.