В Крыму грабитель-неудачник сломал ногу в ломбарде: появилось видео курьеза

В Симферополе при попытке ограбить ломбард злоумышленник сломал себе ногу

В оккупированном Крыму полицейские выясняют личность злоумышленника, который совершил разбойное нападение на ломбард в Симферополе.

Курьезное видео, снятое камерами видеонаблюдения в учреждении, уже выложили в сети. На его кадрах можно увидеть, как в магазин ворвался человек с оружием и попытался прорваться к деньгам.

Нападение произошло на улице Залесской. На записи можно увидеть, как злоумышленник с закрытым лицом входит в помещение магазина с ружьем и требует, чтобы четверо посетителей легли на пол.

Трое из них так и сделали, а один из покупателей остался стоять, наблюдая за тем, как злоумышленник попытался выбить ногой одну из дверей помещения и после нескольких ударов, которые не принесли результатов, попробовал разбить витрину магазина ружьем, однако и это ему не удалось.

Затем мужчина принял решение повторить попытку выбить дверь и несколько раз ударил по ней ногой, но в результате добился только лишь перелома ноги.

Однако и на этом грабитель не успокоился – выстрелил в дверь и попытался выбить стекло, а также потребовал от сотрудника открыть ему, но снова получил отказ, смирился, спрятал оружие в сумку и ушел.

Спустя неделю после бунта в тюрьме бразильского города Альтамира из-за решетки в Рио-де-Жанейро едва не сбежал главарь местного наркокартеля Клаувино да Сильва.

Топ-преступник рассчитывал выбраться на свободу, переодевшись в женщину. При этом он не только надел узкие джинсы и розовую футболку, но для полноты образа натянул на голову силиконовую маску и парик.

Несмотря на тщательную проработку плана, осуществиться ему помешали эмоции: наркобарон-неудачник вел себя слишком нервно, что и насторожило полицейских.

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