Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,6
27,12

В Крыму грабитель-неудачник сломал ногу в ломбарде: появилось видео курьеза

28 января, 05:02

В Симферополе при попытке ограбить ломбард злоумышленник сломал себе ногу

В оккупированном Крыму полицейские выясняют личность злоумышленника, который совершил разбойное нападение на ломбард в Симферополе.

Курьезное видео, снятое камерами видеонаблюдения в учреждении, уже выложили в сети. На его кадрах можно увидеть, как в магазин ворвался человек с оружием и попытался прорваться к деньгам.

Нападение произошло на улице Залесской. На записи можно увидеть, как злоумышленник с закрытым лицом входит в помещение магазина с ружьем и требует, чтобы четверо посетителей легли на пол.

Трое из них так и сделали, а один из покупателей остался стоять, наблюдая за тем, как злоумышленник попытался выбить ногой одну из дверей помещения и после нескольких ударов, которые не принесли результатов, попробовал разбить витрину магазина ружьем, однако и это ему не удалось.

Затем мужчина принял решение повторить попытку выбить дверь и несколько раз ударил по ней ногой, но в результате добился только лишь перелома ноги.

Однако и на этом грабитель не успокоился – выстрелил в дверь и попытался выбить стекло, а также потребовал от сотрудника открыть ему, но снова получил отказ, смирился, спрятал оружие в сумку и ушел.

Спустя неделю после бунта в тюрьме бразильского города Альтамира из-за решетки в Рио-де-Жанейро едва не сбежал главарь местного наркокартеля Клаувино да Сильва.

Топ-преступник рассчитывал выбраться на свободу, переодевшись в женщину. При этом он не только надел узкие джинсы и розовую футболку, но для полноты образа натянул на голову силиконовую маску и парик.

Несмотря на тщательную проработку плана, осуществиться ему помешали эмоции: наркобарон-неудачник вел себя слишком нервно, что и насторожило полицейских.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Крым Симферополь грабитель

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вода ушла: Северо-Крымский канал под Керчью обмелел, фото и видео
Вода ушла: Северо-Крымский канал под Керчью обмелел, фото и видеоКрым
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)Украина
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)Украина
Дерьмо, бардак и грязь: во что оккупанты превратили Ялту
Дерьмо, бардак и грязь: во что оккупанты превратили ЯлтуКрым
Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в Украину
Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в УкраинуПолитика
День Соборности Украины: все подробности, фото и видео
День Соборности Украины: все подробности, фото и видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...