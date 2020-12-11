В Крыму мужчина поджег микроавтобус с людьми (видео)

В оккупированном Крыму под Ялтой мужчина поджег микроавтобус с людьми. Сам он погиб. Пока известно об одной пострадавшей, женщина получила ожоги.
Как сообщает "Крым.Реалии", микроавтобус Mercedes Sprinter сгорел на трассе недалеко от Ялты.
Пассажирка микроавтобуса смогла спастись, у нее ожоги всего тела и травмы. По словам женщины, ее муж специально заблокировал двери транспорта и поджег канистру с горючим.
На данный момент неизвестно, сколько людей находились в микроавтобусе в тот момент.
Telegram-канал Mash пишет, что мужчина так поступил из-за ссоры с женой.
Напомним, ранее в Крыму произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек.
Также мы писали, как на Донбассе серийный поджигатель уничтожил девять автомобилей.
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