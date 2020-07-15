На пляжах в Крыму находят раненных детенышей дельфинов: что с ними произошло (фото)

На побережьях оккупированного Крыма обнаружили детенышей дельфинов с ножевыми ранениями. Подобные "находки" местные волонтеры делают не впервые и каждый раз они совпадают с сезоном промысла рыбы.

Как сообщает центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море" на своей странице в Facebook, ранее на одном из пляжей Севастополя был найден самец азовки с колото-резаными ранами. А за последние несколько недель волонтеры обнаружили еще два похожих случая.

Так, 29 июня в акватории Балаклавы волонтеры нашли детеныша азовки с разрезом под грудным плавником. Линейная форма раны и ровные края говорят о том, что ее нанесли острым плоским колюще-режущим предметом. Второй случай зафиксировали 2 июля: детеныша дельфина с аналогичным увечьем нашли в поселке Новый Свет.

Отмечается, что детеныши дельфинов находились в хорошей физической форме и погибли из-за нанесенных ран.

"Единственными людьми, которые тесно контактируют с этим видом, являются рыбаки (азовка преобладает над остальными китообразными по количеству приловов в сети ввиду своих особенностей питания), а нанести увечья запутавшимся животным в ходе выборки сетей очень просто. Рыболовство и вероятные случаи жестокого отношения рыбаков к дельфинам наносят непоправимый ущерб популяции и уничтожают новое поколение животных, занесенных в Красную книгу", - говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, что информируют оккупационные российские надзорные структуры о каждой находке, однако, по их словам, состав преступления не устанавливается.

Ранее мы сообщали, что в Лазурном дельфины попали в ловушку. Животные оказались в Джарылгачском заливе.

Также напомним, в оккупированном Севастополе из-за пожара эвакуировали дельфинов.

А в Николаевской области в реку Южный Буг с моря заплыл черноморский афалин – смотрите видео.

Видео: Николаевский рыбоохранный патруль

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