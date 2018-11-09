В Крыму новая авария на ТЭС из-за турбины Siemens: появились спутниковые снимки

Сегодня, 16:57

Летом была проблема на Балаклавской теплоэлектростанции у Севастополя, теперь беда под Симферополем

Крым. Фото: pixabay.com
Крым. Фото: pixabay.com

Газовые турбины Siemens, которые Россия доставила в оккупированный Крым в обход санкций, продолжают приносить проблемы. Теперь авария произошла на Таврической теплоэлектростанции. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц.

Отмечается, что повреждения получили производственные цеха данной ТЭС, которая находится вблизи Симферополя.

"3 ноября 2018 на крыше главного корпуса Таврической ТЭС выявлен аварийный участок с признаками повреждения кровли вследствие термического воздействия. Авария на объекте зафиксировано с помощью космической фотосъемки", – говорится в сообщении.

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В Министерстве рассказали, что на теплоэлектростанции, где установлены газовые турбины Siemens, проводились пусконаладочные работы, в результате которых и могла произойти авария.

Напомним, аналогичный случай произошел летом. В МТОТ показывали спутниковые снимки, как на балаклавской ТЭС прогорела крыша из-за аварии с турбиной Siemens. Обнаружить проблемы у оккупантов удалось 30 августа 2018 года. Оказалось, что прогорел участок кровли крыши размерами 10х20 метров.

Как сообщалось, 2 октября Россия запустила скандальные турбины Siemens в оккупированном Крыму. Доставленные в обход санкций в оккупированный Россией Крым энергоустановки были запущены на ТЭС в Симферополе и Севастополе.

Как известно, ЕС расширил санкции против России из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым. В рамках непризнания российской аннексии Крыма ЕС запретил поставку оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе. По мнению ЕС, создание независимого энергоснабжения Крыма поддерживает его "отделение", подрывая территориальную целостность Украины.

Скандал вокруг Siemens разгорелся в начале июля 2017 года, когда Reuters сообщил о немецких турбинах, которые изначально строились для российской Тамани, но попали на аннексированный полуостров.
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Источник:

"Сегодня"

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