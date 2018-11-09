Готовим еду на костре, о нас забыли: село под Керчью оказалось в транспортной блокаде

В оккупированном Крыму село Огоньки, расположенное недалеко от Керчи, оказалось в транспортной блокаде – из-за отсутствия дороги сюда отказываются заезжать социальные службы, и местные жители вынуждены обходиться без магазина, школы и помощи врачей.

Как сообщает Керчь.ФМ, месяц назад единственное транспортное предприятие, которое обслуживало села Челядиновского района, отказалось выполнять рейсы из-за отсутствия дорожного полотна.

"Поехала в Челядиново платить за воду и узнала все новости. Оказывается, ездила машина с газом, и к нам не заехала. Получается, там, где есть дорога, люди живут по-человечески, а мы на костре есть должны готовить", – пожаловалась местная активистка Диляра.

Также она добавила, что, недавно в Челядиново (к сельсовету которого относятся и Огоньки) приезжали врачи, но жителям Огоньков об этом не сообщили. Кроме того, оккупационные "власти" не позаботились о наличии магазина в селе, а предприниматель, которая собиралась открыть там торговлю, заявила, что это невозможно.

"Мне везти туда хлеб, муку, молочку, рыбу, мясо да подсолнечное масло с солью, да еще "стоячий" ценник делать (цены социальных продуктов не могут быть выше определенного уровня – Ред.), получается, что я ничего не заработаю, да еще машину угроблю. В общем, нет, я туда ездить не буду", – сказала предприниматель.

В свою очередь, местные жители рассказали, что за шестью учениками, которые живут в этом селе, школьный автобус не заезжает, а общественный транспорт – лишь проходящий.

"Мы сами выходим на субботники, белим деревья, а власти о нас забыли. У нас ни садика, ни детской площадки. Дети в школу сами ходят, автобуса школьного я ни разу не видела. У нас хоть мало детей, но они же есть. Вот поэтому из сел все и разбегаются", – добавила жительница Огоньков.

Напомним, что ранее ФСБ в Крыму задержала гражданского журналиста, активиста Наримана Мемедеминова. Кроме того, о тотальных обысках у крымских татар на полуострове сообщал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Также сообщалось о докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в котором говорит о нарушениях России международного права, включая задержания и пытки, от которых страдают в основном крымские татары.