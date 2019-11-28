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В Крыму оккупанты обыскали дом главаря "казаков": подозревают в экстремизме и терроризме

28 ноября, 14:08

Участнику захвата полуострова грозят серьезные обвинения

/ Фото: Facebook

В оккупированном россиянами Крыму силовики пришли с обысками в дом Сергея Акимова – так называемого "казачьего атамана", который принимал активное участие в захвате полуострова.

Как сообщил крымский блогер Олег Кочеров в своем Facebook, Акимову, по неподтвержденным данным, грозят серьезные обвинения.

"Выдвинуты обвинения по трем статьям – экстремизм, терроризм, разжигание межнациональной вражды. Об этом сообщил Сергей Акимов по телефону", – написал Кочеров.

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При этом подтверждения информации из других источников пока нет.

Стоит напомнить, что Акимов известен как "атаман крымского казачества", принимавший активное участие в событиях, связанных с захватом украинского полуострова.

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При этом награжденный Кремлем медалью за оккупацию Крыма Акимов не смог развивать свой бизнес на захваченном полуострова и неоднократно выходил на одиночные пикеты и митинги против действий оккупационных "властей".

Акимов был одним из активных критиков действий ставленников Москвы, а в 2016 году стал одним из организаторов митинга "Обманутый Крым", за проведение которого несколько часов провел в отделении полиции.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России должны продолжаться до полного освобождения оккупированных РФ украинских территорий.

Стоит отметить, что в ответ на украинские санкции Кремль также внес 400 физических и юридических лиц из Украины в свой черный список. Подробнее о санкциях РФ и их последствиях читайте в статье "Экономический фронт: как повлияли антиукраинские санкции России на нашу экономику".

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Крым терроризм силовики казаки экстремизм оккупанты обыски

Источник: Сегодня

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