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Хватит на два года: в Крыму заявили, что ливни решили проблему с водой

10 июля 2021 14:38

Виктория Барановская Виктория Барановская

Теперь оккупанты могут больше не подавать воду по графику жителям полуострова

После ливней запасов в водохранилищах хватит на 2 года/Фото: коллаж "Сегодня"

После ливней запасов в водохранилищах хватит на 2 года/Фото: коллаж "Сегодня"

Сильные ливни, которые затопили 104 жилых дома в Бахчисарайском районе,помогли оккупантам решить проблему водоснабжения жителей полуострова.

Об этом представитель оккупационной власти Крыма заявил в эфире российского телеканала, передает 24 канал.

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Из-за ливней пророссийские власти могут больше не ограничивать жителей полуострова графиком подачи воды. Таким образом, запасов в водохранилищах хватит на 2 года.

"Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас есть запас воды на этот год и еще на переходный полностью", – сказал оккупант.

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В то же время в Крыму есть проблемы с очисткой воды. По словам пророссийского чиновника, на полуострове начинают работы для обновления очистных сооружений и ливневой канализации.

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Ранее мы сообщали, что от ливней больше всего пострадал Бахчисарайский район – там выпало две месячные нормы осадков, из берегов вышли три реки и сошло несколько селей.

Мы также писали, что во время сильных ливней и последовавшего за этим наводнения погибла женщина, еще одна пострадала.

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