Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,03
26,69

В Крыму оккупанты заставляют школы контролировать учеников в соцсетях

15 января, 13:03

Дирекцию школ наказывают за «ненадлежащий» контроль

В оккупированном Крыму российские власти заставляют дирекцию местных школ контролировать соцсети учеников.

В частности, подконтрольная оккупантам прокуратура Нахимовского района Севастополя недавно привлекла к ответственности руководство школы и гимназии за "ненадлежащий контроль" за страницами учеников.

Реклама

"Установлено, что в нарушение требований законодательства администрациями средней школы № 31 и гимназии № 5 профилактическая работа по формированию законопослушного поведения учащихся, а также по изучению социальных сетей несовершеннолетних в учебных заведениях должным образом не проводится", – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что в Крыму в последней школе, где еще изучался украинский язык, его уже не преподают.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Соответствующий документ поддержали 63 страны, против – 19.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Крым школа ученики соцсети Украина контроль

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Президент Эстонии вернула крымское шампанское, которое получила в дар от РФ
Президент Эстонии вернула крымское шампанское, которое получила в дар от РФПолитика
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условие
Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условиеПолитика
Столтенберг сделал заявление о присутствии НАТО в Черном море и Украине
Столтенберг сделал заявление о присутствии НАТО в Черном море и УкраинеПолитика
Семья Олега Сенцова переехала из Крыма: с чем возникли сложности
Семья Олега Сенцова переехала из Крыма: с чем возникли сложностиУкраина
"Люди боятся потерять то, что имеют": в Крыму катастрофически упал уровень жизниКрым
Dr. Alban исправил сообщение о
Dr. Alban исправил сообщение о "помощи Зеленского" во въезде в УкраинуУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...