В Крыму оккупанты заставляют школы контролировать учеников в соцсетях

В оккупированном Крыму российские власти заставляют дирекцию местных школ контролировать соцсети учеников.

В частности, подконтрольная оккупантам прокуратура Нахимовского района Севастополя недавно привлекла к ответственности руководство школы и гимназии за "ненадлежащий контроль" за страницами учеников.

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"Установлено, что в нарушение требований законодательства администрациями средней школы № 31 и гимназии № 5 профилактическая работа по формированию законопослушного поведения учащихся, а также по изучению социальных сетей несовершеннолетних в учебных заведениях должным образом не проводится", – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что в Крыму в последней школе, где еще изучался украинский язык, его уже не преподают.

Напомним, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины. Соответствующий документ поддержали 63 страны, против – 19.

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