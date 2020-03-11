В Крыму перевернулся микроавтобус с украинским номером: много пострадавших

В оккупированном Крыму на трассе Джанкой – Симферополь произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – столкнулись пассажирский микроавтобус Mersedes Sprinter, имеющий украинский номер, и легковой Daewoo Lanos.

В результате аварии, которая произошла вечером 10 марта, пострадали девять человек, в том числе трехлетний ребенок.

Как стало известно, в салоне микроавтобуса находились девять человек – он ехал из Симферополя в направлении Джанкоя и на выезде со второстепенной дороги столкнулся с Daewoo, водитель которого, нарушив правила движения, врезался в Mersedes Sprinter.

От удара микроавтобус перевернулся. С места ДТП были госпитализированы девять человек, один из пострадавших находится в реанимации.

По предварительным данным, в аварии получили ранения водитель и пассажир легковушки, а также трехлетний ребенок, который ехал с ними. Травмы получили водитель и пятеро пассажиров Mersedes Sprinter.

Также сообщается, что на автобусе был украинский регистрационный знак, а его водитель – гражданин Украины.

Ранее мы сообщали о смертельном ДТП в Крыму, в котором погиб пассажир легковушки. Водитель Рeugeot не уступил дорогу грузовику КамАЗ.

Также стоит напомнить, что в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить.

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