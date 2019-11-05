В Крыму произошло смертельное ДТП: погиб пассажир

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В оккупированном Крыму произошло смертельное ДТП: погиб пассажир легковушки. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По информации ведомства, автомобильная авария с участием легковушки Peugeot и грузового автомобиля произошла 4 ноября.

Правоохранители сообщили, что водитель Рeugeot в Симферопольском районе не уступил дорогу автомобилю КамАЗ, который двигался по главной дороге со стороны Симферополя в направлении Красноперекопска.

"В результате ДТП был смертельно травмирован пассажир автомобиля Рeugeot, водитель легковой машины получил травмы разной степени тяжести и с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом шейного отдела позвоночника" госпитализирован", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Крыму произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате пострадали шесть человек. Инцидент произошел в Джанкойском районе Крыма.

Кроме этого, мы писали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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