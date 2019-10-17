В Крыму почтили память жертв керченской трагедии

Жители Керчи спустя год все также боятся обсуждать трагедию в колледже

/ Фото: Крым.Реалии

В Керчи сегодня, 17 октября почтили память жертв трагедии в политехническом колледже, где год назад произошли взрыв и стрельба. По версии Следкома России, взрыв в колледже устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который "покончил с собой". Российские власти города сообщили, что в результате трагедии погиб 21 человек.

Видео: Крым.Реалии Видео: Крым.Реалии

Прошлогоднее массовое убийство в Керченском колледже отразилось на местных жителях, которые до сих пор опасаются обсуждать эту тему. Об этом сообщила журналистка из Керчи, член Крымской правозащитной группы Елена Лысенко.

"Люди стали более молчаливыми, меньше отвечают на вопросы. Те, кто был на месте событий, родственники, практически ничего не рассказывают, не говорят. Город небольшой, многие друг друга знают, и были случаи, когда люди узнавали, что у их знакомых кто-то погиб, пытались деликатно расспросить, но ни на какие разговоры родственники и свидетели трагедии не идут. Это говорит о том, что, скорее всего, с ними проводилась какая-то работа российских спецслужб, чтобы они не рассказывали никаких подробностей трагедии. Люди даже боятся спрашивать об этом", – говорит Лысенко.

Она отметила, что "есть какая-то атмосфера страха, которая касается этой трагедии, и недоговаривания".

Как сообщалось ранее, в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи погибли более 10 человек и несколько десятков получили ранения. Местные "правоохранители" подозревают в совершении преступления парня 25-30 лет, у которого было оружие и, предположительно, взрывчатое вещество. Появилось видео с места происшествия.

В Следственном комитете РФ сообщили, что "в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами".

Позже очевидцы рассказали о стрельбе в колледже перед взрывом. Керченский стрелок устроил взрыв после того, как у него закончились патроны. Это случилось в коридоре на первом этаже. Именно там и он и подорвал бомбу.

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