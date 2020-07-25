В Крыму пропал сын политзаключенного крымского татарина: новые подробности и фото

В незаконно оккупированном Россией Крыму все еще ищут сына журналиста и фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Сулейманова, которого продолжают судить в российском Ростове.
Как сообщает общественная организация "Крымская солидарность", трехлетний Муса Сулейманов исчез вечером 24 июля в поселке Строгановка под Симферополем.
Поиски шли всю ночь и продолжились утром следующего дня.
Жители Строгановки и "сотрудники" подконтрольных России "полиции Крыма" и "управления МЧС России по Крыму" ищут мальчика в поселке и прилегающих территориях, задействованы служебные собаки и квадрокоптеры.
Всего к поискам ребенка подключились порядка 700 человек.
После того, как прочесали район вокруг поселка в радиусе пяти километров, поисковая группа направилась в район соседнего поселка Каменка.
Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка.
Активисты "Крымской солидарности" ведут онлайн-трансляцию из штаба поисков в Строгановке:
Отец Мусы, Руслан Сулейманов, был арестован по "делу Хизб ут-Тахрир" еще 26 марта прошлого года. На этой неделе его вернули из психиатрической клиники, где он месяц проходил принудительную экспертизу, в СИЗО.
"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая партия, которую в России признали террористической организацией. В Украине она легальна. На сайте украинской организации говорится, что цель партии – возобновление исламского образа жизни посредством установления халифата. Также отмечается, что "Хизб ут-Тахрир" не практикует насильственные методы, не содержит и не финансирует вооруженные группы.
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